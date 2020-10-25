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إصابات كورونا في لبنان إلى ارتفاع وتسجيل 3 حالات وفاة

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 8:17 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1400 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 71390 حالة، بالإضافة الى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات الى 565.

وأوضحت الوزارة أنّه تمّ تسجيل 1400 حالة إصابة بين المقيمين دون تسجيل أي حالة بين الوافدين، وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 716، من بينها 247 في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 34803.

يشار إلى أنه ونتيجة لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من البلدات اللبنانية، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي قرارا جديدا يتعلق باستمرار اقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها.

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