إصابة الشيخ "بلال دقماق" و3 من افراد عائلته بإطلاق نار في طرابلس

اقدم المدعو “ن.ب” عسكري على اطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه كل من الشيخ “بلال دقماق” وشقيقه “خ.د و نجله ا.د و زوجته “س.د” مما ادى الى اصابتهم جميعاً و ذلك في محلة ابي سمراء بالقرب من دوار ناجي.

حيث تم نقل الاصابات الى مستشفى دار الشفاء للعلاج وقد وصفت حالة ٣ اصابات مستقرة و اصابة حرجة في الصدر.

فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة وعلى الفور حضرت القوى الأمنية الى المكان والعمل جاري على تعقب مطلق النار الى جهة مجهولة.

وقد عرف ان سبب الاشكال ناتج عن خلاف سابق بين الطرفين كان قد اصيب في حينها الشيخ بلال و نجله.