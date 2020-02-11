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إصابة المصوّر جاد غريب برصاصة مطاطية في فمه

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أصيب المصوّر جاد غريب برصاصة مطاطية في فمه، أثناء تغطيته المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية بالقرب من مبنى جريدة “النهار” في وسط بيروت، ونقل إلى مستشفى “أوتيل ديو” لتلقّي العلاج، بحسب ما ذكر مركز “سكايز” المتخصص بالدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية.

 

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وجاءت إصابة غريب وسط جولة من المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين، حيث استخدمت قوى الأمن العنف المفرط في قمع المتظاهرين ومنعهم من التسلل إلى مجلس النواب ومحطيه. ولجأت إلى استخدام خراطيم المياه ثم إلقاء وابل من القنابل المسيلة للدموع، ولم توفّر أيضاً الضرب وحتى الدهس، بحسب ما تداول ناشطون.

وإثر ذلك، سّجّل وقوع عشرات الإصابات بين المتظاهرين، بينهم الناشط طوني خوري، الذي تعرض للضرب المبرح وأصيب في رأسه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. كما تعرضت إحدى المتظاهرات إلى الدهس، حيث كانت تفترش الأرض لمنع مرور السيارات.

المصدر المدن
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