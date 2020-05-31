إصابة طفلين بفيروس كورونا في الصويري البقاع الغربي والعائلة تلتزم الحجر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أظهرت فحوص PCR لـ151 شخصاً، التي أجرتها وزارة الصحة، الجمعة الفائت، في بلدة الصويري في البقاع الغربي، إصابة طفلين شقيقين بفيروس كورونا.

الأول بعمر 6 سنوات والثاني بعمر السنة، مما رفع عدد الإصابات في البلدة الى 6، فيما أتت نتائج الفحوص الـ 149 الباقية سلبية.

وتشير مصادر طبية متابعة إلى أنّ الإصابات في بلدة الصويري لا تزال محصورة في عائلة واحدة، ذلك أنّ جدة الطفلين لوالدتهما مصابة، وكذلك عمّهما العسكري مصاب أيضاً.

وتوضح بأنه لم تظهر أعراض على الطفلين، والعائلة تلتزم الحجر المنزلي.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بالفيديو والصور – الثوار افترشوا طريق القصر الجمهوري

بالصورة – غرفة إدارة الكوارث: 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بلدية النميرية الجنوبية: نتيجة الفحص لأحد أبناء البلدة المخالط أتت سلبية

“قوى الأمن” توضح خبر تنظيم محضر ضبط بحق مواطن يعاني من مرضٍ مستعصٍ