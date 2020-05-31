إصابة طفلين بفيروس كورونا في الصويري البقاع الغربي والعائلة تلتزم الحجر

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أظهرت فحوص PCR لـ151 شخصاً، التي أجرتها وزارة الصحة، الجمعة الفائت، في بلدة الصويري في البقاع الغربي، إصابة طفلين شقيقين بفيروس كورونا.

الأول بعمر 6 سنوات والثاني بعمر السنة، مما رفع عدد الإصابات في البلدة الى 6، فيما أتت نتائج الفحوص الـ 149 الباقية سلبية.

وتشير مصادر طبية متابعة إلى أنّ الإصابات في بلدة الصويري لا تزال محصورة في عائلة واحدة، ذلك أنّ جدة الطفلين لوالدتهما مصابة، وكذلك عمّهما العسكري مصاب أيضاً.

وتوضح بأنه لم تظهر أعراض على الطفلين، والعائلة تلتزم الحجر المنزلي.