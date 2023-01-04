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إصابة عسكري في الجيش اللبناني خلال مداهمة في البقاع

منذ 53 ثانية
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 3/ 1/ 2023 دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة نحلة- البقاع حيث أوقفت المطلوب (ح.ي.)، وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف مع ذخائره ورمانتين يدويتين.

وقد تعرضت القوة خلال عملية الدهم لإطلاق نار من أسلحة حربية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح.

كما أوقفت دورية من الجيش في بلدة القصر- الهرمل المواطن (ز.م.)، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف لإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي بتاريخ سابق.

سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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