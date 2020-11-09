إصابة مدير مستشفى حكومي بفيروس “كورونا”

أعلن مدير “مستشفى طرابلس الحكومي”، ناصر عدرة، أنه على أثر شعوره ببعض الإرهاق أجرى فحص “PCR” فجاءت النتيجة إيجابية، ما يعني إصابته بفيروس “كورونا”.

كما طلب من الجميع “إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتباعد الإجتماعي لأنّ كورونا مش مزحة”.

كما شدّد على “ضرورة حماية القطاع الطبي والتمريضي والإداري في المستشفيات الحكومية والخاصة لكي يستمروا في مواجهة جائحة كورونا”.

الجدير بالذكر أنه وفي أواخر شهر أكتوبر أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الجامعي الدكتور أحمد الصمدي إنه “إثر شعوره ببعض الأعراض أجرى فحص الـPCR وجاءت نتيجته إيجابية أيضاً.