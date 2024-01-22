إضراب المدارس الخاصة.. إليكم القرار النهائي!

أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الاثنين، إلى أن “المدارس الخاصة ستفتح أبوابها غداً بعد توقيع ميثاق الشّرف بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين في وزارة التربية”.

كما صدر عن نقابة المعلمين بيان جاء فيه: “بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه في وزارة التربية، ويقضي بالتزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ 60 مليارًا شهريًا من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة ستة أضعاف”.

وأضاف البيان، “تعلن النقابة أن يوم غد الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 هو يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة، مع حرصها التام على تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن حصول الزيادة على رواتب الأساتذة المتقاعدين ابتداء من نهاية هذا الشهر”.

وختم: “تتعهّد بمتابعة النضال من أجل تحسين ظروفهم المعيشية إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة جميع المعلّمين”.