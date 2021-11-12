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إضراب لمدربي الجامعة اللبنانية الإثنين

منذ 11 دقيقة
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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أعلن مدربو الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري ابتداء من الإثنين الواقع في 15/11/2021، وذلك بعد الاستبيان الذي وقع عليه عدد كبير من المدربين، حيث اعتبروا فيه ان “الأمور تجاوزت كل الخطوط والحدود، فلا صمت بعد اليوم، لأن القلوب انقبضت والعقول عجزت، بل أكثر البيوت أوصدت أبوابها في وجه ساكنيها”.

واورد الاستبيان المطالب التي اعتبرها “واضحة وعاجلة وطارئة ولا تقبل التسويف أو التحوير أبداً” وهي: “إقرار العقود مع إعادة النظر بأجر الساعة، الدخول إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي الزملاء، ودفع المستحقات بطريقة عاجلة لأن الوضع الإجتماعي يكاد ينفجر ورياح الفقر عاتية”.

ودعا الاستبيان مدربي الجامعة اللبنانية “وتزامنا مع الإضراب التحذيري إلى المشاركة الكثيفة الاربعاء المقبل في التحركات التي ستقام بمختلف كليات الجامعة اللبنانية يدا موحدة، محقة، لا تقبل الظلم ولا التهاون ما دامت ضمائرنا حية وبيوتنا قائمة”.

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