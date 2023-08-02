الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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إضراب مفتوح لموظفي تلفزيون لبنان

منذ 4 دقائق
تلفزيون لبنان

تلفزيون لبنان

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اعلنت نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، الإضراب العام المفتوح بدءًا من صباح يوم غد الخميس “حتى نيل المستحقات كاملة”.

واوضحت النقابة في بيان، أنّه “بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الإعلام والذي تم بموجبه تعليق قرار التوقف عن العمل بعد وعود بنيل مستحقاتنا هذا الأسبوع كحد أقصى الأربعاء، تفاجأنا بأن هناك خطأ في المعاملة، مما سيؤخر نيلنا المستحقات”.

واشار البيان الى أنها “الحجة نفسها التي نسمعها مرارًا وتكرارًا منذ أشهر ونحن لا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف، لا بل أكثر لم يتقاض حتى هذه الساعة الراتب الشهري الذي لا يكفي ليوم واحد من الشهر مما يثير الشكوك حول هذا التأخير”.

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