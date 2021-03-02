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إطلاق سراح لبناني اعتقلته اسرائيل الاحد في محيط كفرشوبا

2 - مارس - 2021
لبنان - الحدود الجنوبية

لبنان - الحدود الجنوبية

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أعلن الناظق الرسمي بإسم “اليونيفل” أندريا تننتي ان “الجيش الإسرائيلي أطلق اليوم سراح مواطن لبناني وسلمه الى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة. وكان اعتقل يوم الأحد في 28 شباط في محيط منطقة كفرشوبا عند الخط الأزرق في جنوب لبنان. وبدورها، قامت اليونيفيل بتسليمه للسلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وقال: “خلال هذه الفترة، أجرى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالأطراف لتأمين إطلاق سراحه”

واشار الى ان “اليونيفيل فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد المكان الذي تم اعتقاله فيه”.

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