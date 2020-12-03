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إطلاق لجنة استشارية لمتابعة ملف الأبنية الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 8 ثواني
إطلاق لجنة استشارية لمتابعة ملف الأبنية الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة

إطلاق لجنة استشارية لمتابعة ملف الأبنية الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة

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عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اجتماعاً، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إطلاق لجنة استشارية لمتابعة ملف “مطابقة الأبنية لمعايير البيئة الدامجة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة” وذلك بحضور الأطراف المساهمين في اطلاق هذا العمل.

وتهدف هذه اللجنة لإزالة العوائق المادية كما المعنوية وأن تكون جامعة وحاضنة لكل تعاون ومبادرة تحفز وتساهم في تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية كما الاقتصادية خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت الذي كان أحد أبرز المفاعيل لإطلاق هذه اللجنة.

وأكد عبود دعمه الكامل لهذه “الفئة الجبارة” معتبراً هذه اللجنة نقطة أساس وحافز مهم في التنمية الاجتماعية والتطور البنيوي لمدينة بيروت.

كما اعتبر أن هذه اللجنة هي انعكاس لبيروت الانسانية وبداية الطريق نحو مدينة ذكية ونموذجية.

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