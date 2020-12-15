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إطلاق نار مصدره الجيش الإسرائيلي باتجاه احد المنازل القريبة من الحدود

منذ 37 ثانية
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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قام الجيش الاسرائيلي منذ بعض الوقت، باطلاق عدة رشقات نارية باتجاه احد المنازل القريبة من الحدود في منطقة الجدار – درب الحورات، وذلك خلال قيام احد ابناء البلدة بتفقد “قِنّ الدجاج” الذي يملكه في حديقة المنزل.

وقد نجا صاحب المنزل المذكور وأطفاله الصغار بأعجوبة، حيث ان منزله لا يبعد عن الشريط الشائك والخط الازرق سوى عشرات الامتار.

وفي التفاصيل ان آلية عسكرية معادية خرجت من الموقع العسكري المقابل للبلدة ودخلت في طريق فرعية وقامت باطلاق عدة رشقات نارية باتجاه المنزل وسكانه، ومن ثم لاذت الدورية بالفرار والاختباء داخل الموقع.

ويذكر انه في هذه الاثناء تقوم طائرة مسيرة معادية بالتحليق في اجواء المنطقة.

 

 

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