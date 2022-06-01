إطلاق نار وجرحى.. ماذا حدث على حاجز في البقاع؟

اعلنت قيادة الجيش عبر “تويتر”، “اثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة يستقلها 3 اشخاص بينهم المطلوب الذي اقدم قبل ايام على قتل الرقيب علي قيس، ولدى وصول السيارة الى حاجز حربتا، بادر من فيها الى اطلاق النار باتجاه العسكريين الذين اضطروا الى الرد بالمثل ما ادى الى اصابة مطلقي النار بجروح مختلفة”.

وقبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل الرقيب في لواء الحرس الجمهوري عباس علي قيس بإطلاق نار في منطقة الكفاءات.

وحسب المعلومات الأولية التي تم تداولها، فقد حاول مسلحان على متن دراجة نارية سرقة حقيبة كان يحملها قيس فقاومهما مما دفعهما إلى إطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور.