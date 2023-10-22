إطلاق نار وقصف متبادل.. ما آخر المستجدات على الساحة الجنوبية؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة طال موقعًا عسكريًا في “مسكاف عام” في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، حيث تمّ استهداف كاميرات وأجهزة استشعار في الموقع.

إلى ذلك، تسببت قذيفة مدفعية كان أطلقها جيش العدو الإسرئيلي باتجاه بلدة حولا على منزل المدعو م. ع.، باحتراقه. كما استهدفت قذائف جيش الاحتلال منطقة “المرج” عند أطراف البلدة.

في وقت حلّق الطيران المعادي في أجواء منطقة البقاع الشمالي والهرمل على علو متوسط. كذلك حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بعلبك على علو مرتفع، قبل أن ينكفئ نحو الجنوب الغربي.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” آخر المستجدات على الحدود الجنوبيّة، حيث أشار إلى أنّ عمليات القصف تتجدد من وقت إلى آخر.

جاء ذلك بعد أن اشتعل القصف المتبادل مجددًا صباح اليوم الأحد، على جبهة الحدود الجنوبيّة مع فلسطين المحتلّة، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في بلدات عدة، على وقع تعرّض مواقعه الحدوديّة للقصف.

فقد قصف جيش الاحتلال للمرة الثالثة اليوم مواقع في مزارع شبعا، فيما لا تزال سحب الدخان تغطي منطقة جل العلم قبالة اللبونة، من جراء القصف المعادي، الذي طال أيضًا بلدات كفرشوبا وراميا وعيتا الشعب والضهيرة بشكل عنيف.

فيما انفجر صاروخ من القبة الحديديّة في أجواء طلوسة – مركبا.

كما شهدت سماء الجنوب تحليقًا للطيران الحربي المعادي.

بالمقابل، أطلقت صفارات الإنذار لأكثر من مرة في مستعمرات العدو الإسرائيلي الواقعة قرب الخط الأزرق، والتي باتت خالية من السكان، بحسب الإعلام العبري.

يأتي ذلك فيما استهدف صاروخ موجه برج الاتصالات في موقع العباد التابع لجيش العدو الإسرائيلي المقابل لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، مما أدى إلى تصاعد الدخان فيه، حيث تم استهداف كاميرات المراقبة وأجهزة التجسس هناك.

كما تمّ استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بالصواريخ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال استهداف خلية كانت تحاول إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه مستوطنة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان.