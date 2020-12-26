استمع لاذاعتنا

إعادة العمل بمكتب الضمان في جونية اعتبارا من الاثنين مع خدمات محددة

منذ 36 دقيقة
الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

A A A
طباعة المقال

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان، إعادة العمل في مكتب جونية اعتبارا من صباح يوم الاثنين 28 كانون الأول 2020، على أن يقتصر عمل المكتب على تقديم الخدمات التالية فقط:
1- استقبال معاملات الأدوية والطبابة (استعلامات).
2- موافقات الاستشفاء.
3- تسديد الاشتراكات.
4- دفع معاملات الأدوية السرطانية والمستعصية في 30 و31 كانون الأول 2020 فقط.

وتؤجل كل الخدمات الأخرى الى موعد يعلن عنه لاحقا فور انتظام العمل في المكتب.

وكان كركي قد أعلن في بيان سابق بتاريخ 22 كانون الأول 2020 إقفال مكتب جونية لغاية صباح يوم الاثنين 28 كانون الأول 2020، بسبب إصابة خمسة مستخدمين في المكتب بفيروس كورونا المستجد.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    عداد إصابات كورونا ينخفص وهذا عدد الوفيات
    حادث سير
    بالفيديو: سيارة تجتاح محلات “هوا تشيكن” في بعبدا ووقوع إصابات
    وزيرة المهجرين غادة شريم
    شريم: يبدو اننا سنشهد طفرات استهتار بحياتنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بابا فانجا
    توقعات “مخيفة” من العرافة الشهيرة لعام 2021!
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته "الدمية" بحادث أليم
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته “الدمية” بحادث أليم
    الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا
    كورونا
    خطوة واحدة كان يمكنها القضاء على كورونا في مهده