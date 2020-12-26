إعادة العمل بمكتب الضمان في جونية اعتبارا من الاثنين مع خدمات محددة

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان، إعادة العمل في مكتب جونية اعتبارا من صباح يوم الاثنين 28 كانون الأول 2020، على أن يقتصر عمل المكتب على تقديم الخدمات التالية فقط:

1- استقبال معاملات الأدوية والطبابة (استعلامات).

2- موافقات الاستشفاء.

3- تسديد الاشتراكات.

4- دفع معاملات الأدوية السرطانية والمستعصية في 30 و31 كانون الأول 2020 فقط.

وتؤجل كل الخدمات الأخرى الى موعد يعلن عنه لاحقا فور انتظام العمل في المكتب.

وكان كركي قد أعلن في بيان سابق بتاريخ 22 كانون الأول 2020 إقفال مكتب جونية لغاية صباح يوم الاثنين 28 كانون الأول 2020، بسبب إصابة خمسة مستخدمين في المكتب بفيروس كورونا المستجد.