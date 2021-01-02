برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

إعادة العمل بمكتب الضمان في طرابلس اعتبارا من صباح الإثنين

منذ 15 دقيقة
مكتب الضمان في طرابلس

مكتب الضمان في طرابلس

A A A
طباعة المقال

أصدر مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​ بيانا حول إعادة العمل بمكتب ​طرابلس​ الذي كان أقفل بسبب إصابة بعض المستخدمين ب​فيروس كورونا​.

وأوضح أنه “عطفا على بياننا السابق بتاريخ 29 كانون الاول 2020 حول اقفال مكتب طرابلس الاقليمي لغاية صباح يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021، بسبب اصابة بعض المستخدمين في المكتب بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وبعدما جاءت نتائج فحوصات الـ PCR التي اجريت لباقي المستخدمين سلبية، نعلن عن اعادة العمل في مكتب طرابلس الاقليمي اعتبارا من صباح يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021 وفقا للمعتاد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ليليان شعيتو
    قرار من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا لصالح “ليليان شعيتو”
    عبد الرحمن البزري​
    البزري: هذا التاريخ سيكون مهماً جداً على صعيد إصابات كورونا المرتفعة
    محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي
    محافظ جبل لبنان يصدر قراراً بعزل وإقفال هذه البلدة لمدة أسبوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال حايك
    ميشال حايك بتوقعات صادمة لعام 2021 … وهذا ما توقعه لـ صوت بيروت إنترناشونال
    دمشق تودع حاتم علي
    بالفيديو: وداع مؤثر لصاحب “الفصول الأربعة” حاتم علي
    فرانشيسكا سكالينجي
    بالفيديو: معايدة من الشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالينجي للسوريين