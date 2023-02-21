إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء على طاولة لجنة الإدارة والعدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، ناقشت خلالها جدول أعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، على ضوء ملاحظات وزارة العدل.

وتناول النقاش في هذه الجلسة مجموعة من المواد الأساسية، لا سيما تلك التي تتعلق بممارسة القضاة عملهم باستقلالية، كما استعرضت اللجنة ملاحظات الهيئة الأوروبية الاستشارية (Commission de Venise) التي سبق للجنة أن ناقشتها معها في وقت سابق.

كما تناقشت اللجنة في مجموعة من المواد التي أبديت عليها الملاحظات منها توجيه الدعوة من قبل مجلس القضاء الأعلى الى انتخاب بديل عنه عند انتهاء ولايته، وحالات شغور مراكز في المجلس المذكور، أمانة سر المجلس التي ركزت اللجنة من خلال ما أقرته على وجود هيكلية كاملة لها، الجمعية العامة للقضاة وترؤوسها، اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، الطعن بالقرارات الفردية التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى، وضرورة اعتمادها تطبيقاً لمبدأ العدالة، تشكيل محكمة التمييز، مسألة توزيع الأعمال حفاظا على مبدأ العدالة في ما بين القضاة.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها بوتيرة متسارعة في الجلسات التالية والى حين الانتهاء من درس اقتراح القانون ورفعه الى الهيئة العامة.