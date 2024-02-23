إعتراضٌ سوريّ على "الأبراج البريطانيّة" عند الحدود

بعد سنوات من الترقب للنشاط الأميركي والبريطاني على الحدود اللبنانية – السورية، قررت الحكومة السورية توجيه مذكّرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية حول الأبراج المنتشرة على الحدود، من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع، معتبرة ان الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية “تهديد للأمن القومي السوري”.

وفي هذا الإطار، علمت “المركزية” من مصدر رسمي أن وزارة الخارجية والمغتربين تسلّمت الردّ السوري وهي بعد إبلاغ وزارة الدفاع ومن ثم قيادة الجيش، تستلم الرد من المصدر المعني بالتنسيق مع دوائر السراي وترسل الرد المناسب إلى وزارة الخارجية السورية.

وفي السياق، علمت “المركزية” أن قيادة الجيش لم تتبلغ قيادة الجيش حتى الساعة نص المذكرة السورية.