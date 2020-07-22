إعلام اسرائيلي: نشاط لحزب الله في الجنوب تحضيرا لعملية ردّ على اسرائيل

ذكرت القناة 12 الاسرائيلية انّ هناك استنفار عالي الوتيرة في الشمال الاسرائيلي (عند الحدود مع لبنان)، وانّ حزب الله يرفع درجة الاستنفار على الحدود، ويرسل تهديدات تترافق مع نشاط خلية مضادة للدبابات تستعد لتنفيذ عملية مشابهة لتلك التي نُفذت مؤخرا وذلك للرد على هجمات اسرائيل ضد الحزب وقوات ايرانية في سورية.

يذكر أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أعلن يوم الثلاثاء، أنه فكك تشكيلا عسكريا فلسطينيا تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية لصالح “حزب الله” وإيران.

وبحسب ادعاءات الـ “شاباك”، التي أوردها في بيان، فإنه تمكن من ذلك خلال تحقيق مع شاب من قرية عرابة شمال الضفة الغرببة، ومن ثم تم اعتقال ابن عمه المقيم في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.

واتضح أن منظمتهم تجري تدريبات مع الجيش السوري و”حزب الله”، وكانت مكلفة بتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية لصالح “حزب الله” وإيران.وأضاف “تحقيق جهاز الأمن العام كشف عن مشاركة إيران وحزب الله في تدريب وتمويل الأنشطة”.

وجاء في البيان أن الـ “شاباك”، سمح بنشر تفاصيل أنه، في الأشهر الأخيرة، كجزء من نشاط جهاز الأمن العام بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم الكشف وإحباط نشاط للجبهة الشعبية.