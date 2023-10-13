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إعلام "التقدمي": إسرائيل تستهدف الصحافيين لمنعهم من كشف ارتكاباتها

منذ 20 ثانية
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيان اعتبرت فيه أنّ “إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين تستهدف الصحافيين لمنعهم من كشف ارتكاباتها”.

وأضافت: “كل الإدانة لجرائم إسرائيل، وكل التحية لأرواح الشهداء الصحافيين في فلسطين ولروح المصور عصام عبد الله الذي استشهد اليوم في جنوب لبنان، والتحية للصحافة التي تفضح وحشية الاحتلال”.

يشار إلى أنّ المصور الصحافي لوكالة رويترز عصام عبد الله استشهد مساء اليوم، بينما أصيب 3 آخرون، بينهم مراسلة ومصور قناة “الجزيرة”، بقصف إسرائيلي على سيارتهم في بلدة علما الشعب الجنوبية.

وكشفت قناة الجزيرة أنّ الجريحين هما مراسلتها كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا.

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