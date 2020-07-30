إعلام من المالية حول تقديم معاملات ضريبة القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني

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أصدر وزير المالية غازي وزني إعلاما حول تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني.

ونص الإعلام على ما يلي:

“1- يتوجب على جميع المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة تقديم كافة المعاملات والمستندات المتوجب إرفاقها بها الكترونيا عبر بريدهم الالكتروني المعتمد لدى وزارة المالية على العنوان التالي: [email protected]

2- يتعذر على العاملين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة استلام طلبات المعاملات والمستندات ورقيا.

3- للحصول على إشعارات الدفع وإيصالات التحصيل الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وللاطلاع على الضرائب المتوجبة على المكلف سواء كانت إعلامات ضريبية أو مبالغ مصرح عنها غير مسددة، الدخول إلى الرابط التالي: https://eservices.finance.gov.lb/Loginmob.aspx ، ثم النقر على خانة ضريبتي.

4- للحصول على نموذج إشعار دفع مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة ( ص 6 ) وطباعته، الدخول إلى الرابط التالي:

http://www.finance.gov.lb/ar-TOC/Na/Taxation/lb”