إعلام من وزارة المال بتصاريح المكلّفين

صدر عن وزارة المال الإعلام الآتي: “حيث إن البند ثانياً من القانون رقم 212 تاريخ 21/01/2021 نص على تعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020،

وحيث إن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعتبرت في استشارتها رقم 174/2021 أن فترة الإغلاق الكامل استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 تمتد ما بين 14/01/2021 و07/02/2021 ضمناً،

وحيث إن القرارات رقم 289/1 تاريخ 22/4/2021 و306/1 تاريخ 29/4/2021 و322/1 تاريخ 20/5/2021، مددت مهل تقديم بعض التصاريح الضريبية وتأدية الضرائب المتوجبة عليها،

لذلك،

تعلم مديرية المالية العامة جميع المكلفين بالضرائب والرسوم أن التصاريح الضريبية السنوية والفصلية والشهرية التي تنتهي مهل تقديمها خلال شهر أيار من عام 2021، هي وفقاً للجدول الوارد أدناه: