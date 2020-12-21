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إقرار قانون إعفاء المركبات من رسوم السير.. وإليكم التفاصيل

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 2:15 مساءً
إقرار قانون إعفاء الآليات من الميكانيك

إقرار قانون إعفاء الآليات من الميكانيك

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وأخيراً استطاع اللبنانيون سماع خبر سار قبل نهاية غام الأزمات 2020, حيث أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم في الاونيسكو اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء كل المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدلة للايجار من رسوم السير السنوية للعام 2020 و2021.

وجرى السير ببعض التعديلات، منها عدم اعفاء السيارات ذات الارقام المميزة من رسوم السير، إضافة الى إعفاء السيارات الخصوصية المتبقية بنسب متدرجة من الرسوم، وذلك بحسب عدد احصنتها وتاريخ صنعها.

أما بالنسبة للسيارات العمومية والمعدّة للايجار فأعفيت100%.

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