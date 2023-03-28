إقفال أبواب مصرف لبنان في طرابلس.. وموظفو البلديّة يُلوّحون بالتصعيد

لليوم الثاني على التوالي، أقفل عمال وموظفو بلدية طرابلس بمشاركة الاتحاد العمالي في الشمال، أبواب مصرف لبنان فرع طرابلس والطريق المؤدية إلى مدخل مرآب المصرف ومنعوا الموظفين من الدخول إلى حرمه، مطالبين صرف رواتبهم لشهر آذار على سعر صيرفة وضمن التعميم ١٦١ للعمال والموظفين الصادر عن حاكم مصرف لبنان.

رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد أكد أنّ تحرك عمال بلدية طرابلس مستمر وبتصعيد أكثر في حال عدم تلبية مطالبهم.

من جهته، طالب نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال بصرف رواتب العمال والموظفين على سعر صيرفة أسوة بباقي الإدارة العامة التي قبضت رواتبها على سعر صيرفة، مذكرًا بأن شهر آذار لم يتم قبضه حتى الآن.