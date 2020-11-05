إقفال إداري لملف المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة في مرفأ بيروت

بعد متابعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، جرى ادارياً، إقفال ملف المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة في مرفأ بيروت، في انتظار المباشرة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت وبين شركة combi lift الألمانية لإزالة وإتلاف المستوعبات خارج لبنان، والتي تحتوي على مواد شديدة الخطورة وعددها 49 مستوعباً من باحة مرفأ بيروت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ووزارة المالية ـ المديرية العامة للجمارك.

وكان رئيسا الجمهورية والحكومة قد وقّعا على موافقة استثنائية، بطلب من وزير الأشغال العامة والنقل، تنصّ على تكليف إدارة مرفأ بيروت بتوقيع العقد مع الشركة الألمانية.

إشارة إلى أنه تم العثور على هذه المستوعبات في الكشف الذي جرى بناء لقرار الحكومة إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حيث تبيّن وجود هذه المستوعبات التي دخلت في أوقات زمنية مختلفة إلى المرفأ منذ العام 2009.

وكان رئيس الحكومة بحسب مصادر الـ LBCI قد اثار منذ البداية، ومراراً سواء في اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع أو بمتابعة مباشرة مع وزارة الأشغال العامة والنقل أو مع الأدارات والأجهزة المعنية، قضية التأخير في التخلّص من هذه المستوعبات نظراً للخطر الذي تشكّله، إلى أن بلغت الأمور خواتيمها الإدارية بانتظار أن تبدأ الشركة الألمانية بتنفيذ عملية ترحيل هذه المستوعبات إلى خارج لبنان، والتي يصرّ الرئيس حسان دياب على إنجازها بأسرع وقت، نظراً لخطر وجودها على السلامة العامة.