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إقفال الجامعة اللبنانية إثر قرار “الداخلية”

منذ 18 ساعة
طلاب الجامعة اللبنانية يقدمون امتحاناتهم وسط قلق كورونا

طلاب الجامعة اللبنانية يقدمون امتحاناتهم وسط قلق كورونا

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أعلنت رئاسة “الجامعة اللبنانية” انه بناءً على القرار رقم 1250 تاريخ 11 تشرين الاول 2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتعلق باقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها، تعلق الاعمال الادارية والاكاديمية في جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية وذلك اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه12 تشرين الاول 2020 الى صباح الاثنين الواقع فيه 19 تشرين الاول 2020.

وتفتح الادارة المركزية والعمادات والادارات التي لم يطل الاقفال مواقعها الجغرافية ابوابها نهار الثلاثاء الواقع فيه 13 تشرين الاول 2020 ونهار الخميس الواقع فيه 15 تشرين الاول 2020 وذلك لتسيير الاعمال الادارية.

وأشارت الى انه يعفى من الحضور الى الادارة المركزية والعمادات والادارات العاملون المقيمون في البلدات المقفلة. كما تؤجل كافة الامتحانات بما فيها امتحانات الدخول المقررة مواعيدها خلال فترة الاقفال الى مواعيد لاحقة تحدد من قبل عمداء الوحدات.

ولفتت الى انه يستمر العمل كالمعتاد في المركز الصحي الجامعي وفي مختبرات البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم في مجمع الحدث وفي مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في طرابلس.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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