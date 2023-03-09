إقفال "النافعة".. الدولة تخسر المليارات وقطاع بيع السيارات مُهدّد!

أكّد رئيس نقابة مستوردي السّيّارات المُستعملة في لبنان إيلي قزّي، أنّ إقفال النّافعة يتسبّب بإقفال معارض السّيارات، فالبيع متوقّف كلّيًا، حيث يرفض الزّبون شراء سيّارة من دون استملاكها.

ويشرح قزّي في حديث لموقع mtv، “أنّنا لا نستطيع التّعامل مع ما يجري فالدّولة مُعطَّلة، وحالنا كحال مختلف القطاعات، وما يهمّ المواطن اليوم هو تأمين الطّعام لا شراء السّيارات”.

ويضيف: “هناك زهاء 150 موظّفاً في النّافعة داخل السّجن، فطلبنا استقدام موظّفين من القطاع العام لتجنّب الإقفال”، لافتًا إلى أنّ “النّافعة تُدخل إلى خزينة الدّولة بين 5 و7 مليار ليرة يوميّاً، وبالتّالي، الدّولة تخسر المليارات بسبب إقفالها”.

كما أوضح قزّي أنّ “هدف وزارة الماليّة زيادة الإيرادات، لكنّها ستلاحظ بعد أشهر عدّة أنّ هذه الإيرادات لن تكون موجودة، فالاستيراد سيتراجع لا سيّما بعد زيادة الرّسم الجمركيّ 30 مرّة”.