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إقفال بلدة الصوانة لمدة ثلاثة أيام بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

منذ 32 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت بلدية الصوانة، إقفال البلدة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، وذلك بعد الاجتماعات المتتالية لخلية الأزمة ونظرا لارتفاع أعداد الأصابات.

وأصدر محافظ النبطية حسن فقيه قرارا جاء فيه:

“بدء الاقفال في البلدة لكل المؤسسات التجارية اقفالا تاما اعتبارا من السادسة من صباح اليوم الجمعة في 25/12/2020 ولغاية الأثنين المقبل في 28/12/2020، ويستثنى من القرار الصيدليات ومحطات الوقود حيث يستمر عملها بشكل طبيعي يسمح فقط لمحلات السمانة والملاحم فتح ابوابها أمام المواطنين من السابعة صباحا ولغاية الثانية عشرة ظهرا، ويمنع منعا باتا أي تجمع أو الخروج من المنازل الا للضرورة مع ارتداء الكمامة”.

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