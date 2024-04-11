إقفال تام وحداد غداً في البترون.. اليكم التفاصيل

طالبت “هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون” إتحاد البلديات وبلدية البترون وجمعية تجار البترون، بـ”إصدار قرار جماعي يقضي بإقفال تام للأسواق بنشاطاتها كافة (محلات، مقاه، مطاعم، سوبرماركات) والإدارات العامة والخاصة، يوم غد الجمعة، لمناسبة وداع ودفن الشهيد باسكال سليمان، شهيد جبيل والبترون ولبنان”.

بدوره، قدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعقيلته التعازي بمسؤول حزب “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان إلى عائلته بعد ظهر اليوم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.

وقال ميقاتي: “الرحمة للفقيد وما جرى هو مصيبة كبيرة، ورغم ذلك فان العائلة الكريمة هي مثل وقدوة بوطنيتها وتعاليها عن كل الجراح. ورغم هول ما جرى لم نسمع من افراد العائلة إلا الكلام الوطني والمتعالي عن الجراح، وهذه هي الوطنية الحقيقية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا”.