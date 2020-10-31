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إقفال محال ومنع تجوّل في أحد أحياء عكار العتيقة

منذ 50 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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قرّرت بلدية عكار العتيقة ولجنة الطوارئ فيها، “إقفال حي الشقدوف في البلدة، يوميا بعد الثالثة بعد الظهر ولمدة 4 أيام ابتداء من اليوم، كما سيتم إقفال المحال التجارية كافة والمقاهي ومنع التجول في التوقيت المذكور أعلاه”.

وأوضحت اللجنة أن “اتخاذ هذا القرار جاء نظرا للعدد المتزايد للإصابات في الحي المذكور، والانتقال السريع للفيروس ضمن العائلات، وحفاظًا على صحة كبار السن”.

يشار إلى أن مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​كان قد أكد أمس  أن ​حالات​ ​كورونا​ اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء ​لبنان​. وأشار الى أن ​المستشفيات​ لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

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