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إكليلان من الزهر على نصب الشهداء في الذكرى الـ161 لتأسيس “قوى الامن”

9 - يونيو - 2022
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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في الذكرى الـ 161 على تأسيس مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وضع كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان إكليلين من الزهر على نصب شهداء قوى الأمن.

وغرّد المولوي قائلا:

“١٦١ عاماً من الشراكة مع مجتمعكم لحمايته وضمان أمنه،
أمننا أمانتكم، فتمسكوا بمؤسستكم وبوطنكم لنبني سوياً وطناً اكثر امناً واماناً. لن نكون يوماً الا بجانبكم”.

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