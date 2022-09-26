الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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إلقاء القبض على 18 شخصًا بجرائم مختلفة في طرابلس

منذ 8 دقائق
ساحة النور - طرابلس

ساحة النور - طرابلس

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أوقفت دوريات تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 18 شخصًا في مختلف مناطق طرابلس بجرائم إطلاق نار وحيازة سلاح حربي وترويج مخدرات وغيرها.

وأصدرت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغًا جاء فيه: “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية المطلوبين، ومن بينهم 18 شخصًا من الجنسية اللبنانية، الفلسطينية، والسورية، جميعهم مطلوبون ومشتبه بهم بجرائم: تجارة أسلحة، سرقة، ترويج مخدرات، إطلاق نار، حيازة سلاح حربي دون ترخيص، تهديد، مقاومة رجال السلطة، نقل أسلحة وذخائر، أعمال مخلة بالآداب وتعاطي مخدرات.

أُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.

في خلال الفترة الممتدة بين 16-09-2022 و 22-09-2022 وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق: الميناء، الضم والفرز، القبة، البحصاص، والتل، أسفرت عن توقيفهم. وجرى ضبط دراجات آلية، مخدرات، مسدسات حربية وسكاكين.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

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