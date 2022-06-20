إلى طلاب بعلبك الهرمل.. إليكم مراكز تسليم طلبات الترشيح للامتحانات

أعلنت المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل في تعميم أنه “تسيهلا على المدارس وتخفيفا لأعباء الانتقال، سوف يتم تسليم بطاقات الترشيح لطلاب الشهادة المتوسطة والثانوية في 4 مراكز هي: المنطقة التربوية في بعلبك، متوسطة اللبوة الرسمية، متوسطة الهرمل الثانية، ومتوسطة حوش الرافقة، وفق جدول باسماء الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة مع اسم المركز الذي ستستلم منه، وذلك يوم الثلاثاء والأربعاء الواقع فيه 21 و 22 حزيران الجاري من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا.

أما بخصوص الطلبات الحرة، فتسلم في المنطقة التربوية من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف من كل يوم، مع الإشارة إلى ضرورة إبراز اخراج قيد للمرشح.