إلياس بو صعب يطالب ميقاتي بتوضيح هذا الأمر!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.

وبعد اللقاء قال بو صعب: “التقيت دولة الرئيس نبيه بري للمعايدة عشية الأعياد، وللبحث أيضاً في ثلاثة مواضيع أساسية بعد الجلسة التشريعية، ومنها التمني والطلب تأكيداً على الكلام الذي قاله الرئيس بري لي بعد نهاية الجلسة، بأن شغله الشاغل بعد الأعياد انتخاب رئيس للجمهورية، وأعتقد ان هذا الموضوع سيكون له الأولوية عند الرئيس نبيه بري حتى نصل الى انتخاب رئيس للجمهورية” .

وأضاف بو صعب: “الموضوع الآخر هو ما يحصل في مجلس الوزراء والكلام الذي سمعناه بالأمس ونسب لرئيس الحكومة وهذا ما كنت أتحدث فيه مع دولة الرئيس وأنا مسؤول عنه، ان كان هذا صحيحاً كما يقول رئيس الحكومة بأنه يعتبر وزير الدفاع قد انتهى بالنسبة اليه ولا يستطيع التعاون معه، أريد أن أقول للرئيس ميقاتي: من مسؤولية رئيس الحكومة التعاطي مع كافة الوزراء وأنا أكيد انه لا يقصد هذا الكلام بهذا الشكل، وربما الإعلام ظهره بهذا الشكل، أتمنى على رئيس الحكومة توضيح هذا الموضوع، وزير الدفاع موجود بوزارته وهو عضو بالحكومة مثله مثل رئيس الحكومة، يعني اذا انتهى وزير الدفاع بمهامه في وزارته هذا معناه أن الحكومة انتهت وانتهى رئيس الحكومة بنفس الطريقة، أتمنى على دولة رئيس مجلس الوزراء معالجة هذا الأمر، الكلام بحق وزير الدفاع بهذا الشكل لا يعطي نتيجة، نحن نريد إيجاد طرق لحل المواضيع وليس تعقيدها” .

وختم: “طبعا الاستقرار في الجنوب والوضع قبل الأعياد يدرس قدر الإمكان كي يستطيع اللبنانيون المعايدة بسلام .

واستقبل الرئيس بري أيضا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب اشرف بيضون والمسؤول التربوي المركزي في حركة أمل علي مشيك، الوفد شكر للرئيس بري وللمجلس النيابي اقرارهما القوانين المتصلة بإنصاف المعلمين في المدارس الخاصة لاسيما المتقاعدين وإقرار مشروع قانون سلفة ٦٥٠ مليار لصندوق التعويضات فضلا عن بحث شؤون تربوية .

وقال محفوض بعد اللقاء: “تشرفنا كمجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مع رؤساء الفروع بشكر دولة الرئيس نبيه بري على إقرار المشروعين اللذين يعنيان المتقاعدين في المدارس الخاصة المشروع الأول، منحة ٦٥٠ مليار التي تساعدنا لفترة سنة لزيادة رواتب المتقاعدين، والمشروع الثاني الذي يغطي صندوق التقاعد والتعويضات بمداخيل وزيادة ٨% للأستاذ المتعاقد والمتقاعد، فعلاً نسبة المساهمة للمدارس ٨% على كل العملات التي تتعامل بها، وعليه لقد أنجزنا مداخيل لصندوق التقاعد والتعويضات بشكل يستطيع الصندوق أن يغطي نفسه وبعد سنة لصرف المنحة” .

واضاف محفوض: “تمنينا على دولة الرئيس بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية ان يوعز لوزير المالية لصرف المنحة بسرعة لأن المعلمين يعيشون حالة يرثى لها، دولة الرئيس وعدنا أنه فور صدور القانون بالجريدة الرسمية سوف يتكلم مع وزارة المالية لصرف المنحة في اليوم التالي” .

وأضاف محفوض: “تمنينا على دولة الرئيس الذي لعب دوراً وطنياً في المجلس النيابي ان يواصل لعب هذا الدور الوطني ويجمع كافة الكتل السياسية من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية لان البلد ككل معطل والحل الجذري للازمة هو إنتخاب رئيس للجمهورية ودوره المحوري لإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية” .

بدوره، قال بيضون بعد اللقاء: “هي زيارة شكر لدولة الرئيس وللجهد الإستثنائي والمتابعة الحثيثة لهذين القانونين اللذين يشكلان أهمية بالغة لشريحة واسعة خدمت الوطن من البوابة التربوية الخاصة على مدى أكثر من ثلاثة عقود وهو جهد حثيث بذلته لجنة التربية سواء عبر اللجنة الفرعية التي شكلت وكذلك اللجان المشتركة التي أنجزته قبل يومين من الجلسة التشريعية بناءً لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري وفي موضوع ٦٥٠ مليار نحن منذ صباح اليوم نتابع مع وزير المالية الذي وعد انه فور نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون المبلغ بمتناول وزارة التربية لإحالته على صندوق التعويضات” .

على صعيد آخر تسلم الرئيس بري من الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الجلسات في مجلس النواب رياض غنام إصدار المعجم النيابي اللبناني.