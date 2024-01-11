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إليكم آخر التطورات جنوباً

منذ 21 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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حلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، فيما استمر العدو بإطلاق القذائف الحارقة لاشعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وجبل اللبونة، بالإضافة الى اطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.

وكانت المفدعية الإسرائيلية قصفت مساء أمس محيط بلدة طيرحرفا والجبين بقذائف المدفعية الثقيلة، ومحيط بلدة رميش في القطاع الاوسط.

وليلاً، اطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه قريتي رميش وعيتا الشعب.

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