إليكم آخر التطورات في تحقيقات أحداث “الطيونة”؟

أفادت قناة الـ”LBCI”، نقلاً عن مصادر أمنية، أن “عدد الموقوفين في أحداث ​الطيونة​ لدى ​مخابرات الجيش اللبناني​، إرتفع إلى 23 شخصاً”.

وأوضحت أنه “تم توقيف 3 أشخاص أمس الإثنين وهم من طرف واحد، إثنين من ​فرن الشباك​ وواحد من ​عين الرمانة​”.

وأشارت المصادر، إلى أنه “تم تقسيم ​التحقيقات​ إلى جزئين، الأول عن كيفية مقتل أول 3 أشخاص، والجزء الثاني الأحداث التي تلت هذه الحادثة، وعن الضحايا الـ4”.

وشددت على أن “التحقيق الآن هو معرفة نوعية الأسلحة المستخدمة”، متوقعةً “إرتفاع عدد الموقوفين، بسبب الإفادات والإعترافات، وكشف من نقل لهم الأسلحة”.