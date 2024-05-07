إليكم آخر التطورات في قضيّة "التيكتوكرز"

بعد أسبوع على القضية التي شغلت الرأي العام حول عصابة التيكتوكرز المتّهمين باغتصاب أطفال ومراهقين، وبعد أن أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية 7 اشخاص من المتهمين، وطبيب الأسنان ع. ع. بعد اعتراف شابّين باستدراجهما من قبله والاعتداء عليهما.

تستمرّ التحقيقات في ملفّ مغتصبي الأطفال الذي بات يُعرف بـ “قضيّة التيكتوكرز”، وجديده، وفق معلومات موقع mtv، توقيف محامٍ ينتمي الى نقابة المحامين في الشمال بسبب اتّهامه بالتورّط في هذه القضيّة.

كما علم موقع mtv أنّ تواصلاً حصل بين وزير العدل هنري خوري ومدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار بهدف دخول قضاة الأحداث على الملف.

وتتابع القوى الأمنيّة تحقيقاتها مع انكشاف المزيد من خيوط الجرائم التي كانت تنفّذ والتي أظهرت تورّط أشخاص من جنسيّاتٍ مختلفة.

وأفادت المعلومات ، بأنه تم توقيف ألـ “تيكتوكر” الشهير، وهو يملك صالونًا للحلاقة، ويقوم باستدراج الأطفال عبر tiktok باستغلال شهرته، بحجة تنفيذ فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدعو الاطفال بعدها للإحتفال بإحدى الحفلات وليتم بعدها تنفيذ جريمة الإعتداء.

ووفق المعلومات عينها، فهم يشكلون عصابة منظمة ومؤلفة من 30 شخصًا تمتهن تجارة الممنوعات واغتصاب الأطفال، بينها 10 أشخاص يختارون لرئيس العصابة الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسما اخر يحدد مكان الجريمة من خلال حجز الشاليهات المتواجدة في جبل لبنان وبيروت، والقسم الاخير لتنفيذ الاعتداءات.

وأشارت المعلومات إلى أن “8 أطفال تقدموا بشكوى مع أهاليهم من أصل 30 طفل تعرضوا للإغتصاب”.

وقدم أحد المحامين اخبارًا للنيابة العامة بحق المدعو ج . ب، وتحرك رئيس مكتب مكافحة الجرائم باتريك عبيد مع جمعية الأحداث للكشف عن هويّة الأطفال كافة.