إليكم آخر المستجدات جنوباً

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” ان العدو الإسرائيلي أطلق الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وصباح اليوم، اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي من مواقعه في اللبونة.

فيما أفادت وسائل إعلام ليل السبت ـ الأحد 7\4\2024 عن أربع غارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على منطقة السفري وعلى مرتفعات بلدة جنتا جرود النبي الشيت قضاء بعلبك.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قوله أن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في البقاع شرق لبنان.

وفي التفاصيل قال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز إن إسرائيل نفذت غارات جوية على سهل البقاع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 7\4\2024، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.

وأضاف المصدران أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد، دون أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

بحسب “النهار” أنّ إحدى الغارات استهدفت هنكاراً فارغاً قرب المجنة في خراج بلدة السفري من جهة الخضر، من دون أن تُسجّل خسائر في الأرواح، وفق المعلومات الأولية.

وفي وقت سابق، أعلن “حزب الله” “إسقاط طائرة ‏مسيرة مسلّحة من نوع (هرمز 450) فوق الأراضي اللبنانية”، قبل أن يُصدر توضيحاً بأنّ “الطائرة المسلّحة الإسرائيلية التي أسقطها من نوع (هرمز 900)”.