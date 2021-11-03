إليكم آخر المستجدات في مستشفى رفيق الحريري

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:
Pfizer: 270
AstraZeneca: 255
* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 265 فحصا
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 25
* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6
* عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1372حالة شفاء
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11
* حالات وفاة: 0″.
وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070”