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إليكم آخر المستجدات في مستشفى رفيق الحريري

3 - نوفمبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:

Pfizer: 270

AstraZeneca: 255

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 265 فحصا

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 25

* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6

* عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1372حالة شفاء

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11

* حالات وفاة: 0″.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070”

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