إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 314 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 4

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 8

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1148 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25

– حالات وفاة: 1.

وذكر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.

– رقم الهاتف 01832070

– رقم الواتساب 70056182.