إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات عن فيروس كورونا Covid-19 بأن:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 660

AstraZeneca: 532

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 468 فحصا.

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 45.

* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 6.

* عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 0

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1270 حالة شفاء.

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.

* حالات وفاة: 0″.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.