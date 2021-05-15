السبت 3 شوال 1442 ﻫ - 15 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

منذ 7 ثواني
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 257 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1153 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 23

– حالات وفاة: 0

    المزيد من أخبار لبنان

    جهاز الطوارئ التابع للجمعية الطبية الإسلامية
    إشكال على أحقية السير في الضنية يودي بحياة شاب!
    صوت بيروت إنترناشونال Sawt Beirut International
    “صوت بيروت إنترناشونال” تدين جريمة استهداف برج الجلاء في غزة
    انتشار عناصر الجيش في منطقة العديسة الحدودية
    عودة الهدوء إلى منطقة العديسة الحدودية بعد تدخل الجيش اللبناني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قصي خولي
    بالفيديو – قصي خولي لفادي ابراهيم: “لك في رقبتي حق يا أستاذ”
    الدولار
    الأزمة اللبنانية تتفاقم ودولار السوق السوداء “طلوع”
    لبنان
    غدٌ مشرق في لبنان وعيش كريم لشعبه