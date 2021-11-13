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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

13 - نوفمبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 10 حالات حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 200 فحص.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1391 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10.
– حالات وفاة: 0.

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070”.

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