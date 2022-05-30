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إليكم آلية العمل في هيئة إدارة السير خلال هذا الأسبوع

منذ ساعة واحدة
قسم المعاينة الميكانيكية

مركز المعاينة الميكانيكية

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن آلية العمل للأسبوع الحالي وفق الآتي:

١- دائرة التسجيل: يجري العمل خلال يومي الثلاثاء والاربعاء حيث يتم إجراء معاملات فك الحجز لكافة الآليات والتوقيف عن السير واستكمال إنجاز المعاملات للآليات التي سبق ان تم الكشف عليها بتاريخ سابق ومعالجة المعاملات المتراكمة على ان يتم ترحيل معاملات تسجيل السيارات والآليات للأسبوع المقبل وذلك لوجود شحّ في المستلزمات اللازمة للتنفيذ.

٢- دائرة السوق: يجري العمل نهاري الثلاثاء والاربعاء على استقبال كافة معاملات تجديد رخص السوق، كما يعود العمل بتعيين الامتحانات للطلبات التي سبق ان جرى قطع ايصالات التعيين العائدة لها مع امكانية قطع إيصالات التعيين المعجل والتي ستجرى امتحاناتها نهار الخميس من الاسبوع الحالي وذلك في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات

٣- دائرة الميكانيك: تفتح أبواب الكشف الميكانيكي في مبنى المصلحة في الدكوانه لكافة الاليات وذلك نهاري الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي على أن يصدر بيان لاحق حول عمل الاسبوع المقبل تبعًا لتوفر المستلزمات اللازمة.

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