إليكم أحوال الطقس اليوم وفي الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل اليوم وفي الايام المقبلة ويكون الجو مغبرا مع احتمال زخات مطر على الجبال العالية الشمالية والشرقية فيما يخيّم الاستقرار على السواحل وباقي المناطق.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٢ درجة.

٢- الجو: مشمس يتحول الى غائم جزئيا مع أمطار رعدية بعد الظهر خصوصا على الجبال وفي الداخل

٣- الرياح: شرقية شمالية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تنخفض وتسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪

٥- الضغط الجوي ويسجل ساحلا ١٠٠٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس معتدل قليل السحب مع احتمال خفيف لزخات مطر بعد الظهر شمال وشرق البلاد والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خصوصا في الداخل وعلى الجبال.

الأربعاء: الطقس معتدل قليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط أحيانا خصوصا في الداخل وعلى الجبال.