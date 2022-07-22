إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلات شهر تموز.

وفي تفاضيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٧ درجة

– الجو : قليل السحب مع تشكل الضباب خفيف على المرتفعات

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاحد: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.