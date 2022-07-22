إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلات شهر تموز.
وفي تفاضيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٧ درجة
– الجو : قليل السحب مع تشكل الضباب خفيف على المرتفعات
– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الاحد: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣١ درجة ساحلا ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.