إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب جداً على الساحل، ومن المتوقع ان يستمر في الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، مع الاشارة ان التيارات الغربية تؤدي الى ارتفاع الرطوبة السطحية ساحلاً وفي المحيط مما يزيد الشعور بالحرّ.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٨ درجة.

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الثلاثاء: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية الى جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء: طقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلا ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية الى جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.