إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

كتل حارة تؤثر على لبنان بطقس رطب جدًا وحار ساحلًا وجبلًا وجاف وحار جدًا بقاعًا. وتتمركز هذه الكتل حارة فوق شبه الجزيرة العربية والعراق وتستمر لغاية السبت مع إرتفاع الحرارة خاصة جبلًا وبقاعًا فيما الرطوبة السطحية ساحلًا وفي المحيط تستمر وتزيد من الشعور بالحر الشديد. وتبقى هذه الكتل الحارة ضمن إطار موجات الحر الإعتيادية التي يشهدها لبنان خلال فصل الصيف. من جهة أخرى، يرجى التنبه من خطر نشوب الحرائق في الأحراج خاصة جبلًا وفي الداخل…

وفي التفاصيل:

الخميس:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٦ و٣٣ درجة، بقاعًا بين ٢٠ و٤٠ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٣٠ درجة

٢- الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب

٣- الرياح: غربية ضعيفة تنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الجمعة: طقس قليل السحب، ترتفع درجات الحرارة بقاعًا وجبلًا وتتراوح بين ٢٧ و٣٣ درجة ساحلًا، بين ٢٢ و٤٢ بقاعًا وبين ٢٢ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

السبت: طقس قليل السحب، تنخفض درجات الحرارة بقاعًا وجبلًا وتتراوح بين ٢٧ و٣٣ درجة ساحلًا، بين ٢٢ و٣٩ بقاعًا وبين ٢٢ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س