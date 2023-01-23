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إليكم أرقام ارتفاع أسعار الاستهلاك في كانون الأول 2022

منذ 12 دقيقة
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 6,73 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 4,80 %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,15 %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,69 %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,31 %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,65 %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,04 %

وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2022 سجل ارتفاعا وقدره 121,99 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2021.

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

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