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إليكم أرقام وزارة الصحة حول كورونا اليوم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 7:18 مساءً
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان - تعبيرية

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سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الإثنين 15 حالة وفاة و1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة” كاشفاً القيام بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح، قائلاً إنها تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وأشار الى أن السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح “فايزر” واخذنا الاذن بالتفاوض لامكانية ادخال بعض التعديلات على العقد.

وأكّد حسن أن “الدولة ستؤمن اللقاح بعدالة ومجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية”. وشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح مطمئينا انه سيكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الاهداف التي نسعى إليها.

وفي ما خص السلالة الجديدة للفيروس، أوضح حسن أن “المعطيات من مراكز الابحاث تؤكد ان لقاح “فايزر” يغطي الطفرة المستجدة” مشيراً الى أن “ما اثبت حتى اليوم ان السلالة الجديدة ليست اكثر فتكاً.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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